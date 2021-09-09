Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklama: Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkezde Parti Meclisi toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin halkın çıkarlarını, Türkiye'nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti olduğunu belirterek, 'Dolayısıyla CHP'nin Türkiye için de bölge halkları için de Avrupa Birliği (AB) için de dünya siyaset tarihi için de ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunu herkesin bilmesini isterim' dedi.



'DOSTLARIMIZ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORLAR'



Kılıçdaroğlu, 98 yılın verdiği ideal ve güçle geleceği inşa etmeye çalıştıklarını bildirerek, 'Geleceği inşa ederken 'her şeyi biz yaparız' demiyoruz. Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar. İnsan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar. Dolayısıyla yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli. 98'nci yılımız kutlu olsun. Umudumuz yeşeriyor. Sürekli yeşerecek. Daha güzel bir Türkiye'yi dostlarımızla birlikte inşa edeceğiz' dedi.



CHP'NİN DOSTLARI KİM?



Geçtiğimiz şubat ayı başında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman siyaset programının konuğu oldu.



Programda Özkoç, gazeteciler İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu ve Barış Yarkadaş'ın sorularını yanıtladı.



CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.' açıklaması sonrası 'CHP'nin dostları kim?' sorusu kamuoyunda günlerce konuşulmuştu.



Engin Özkoç, CHP'nin dostları üzerine yaptığı konuşma sırasında gazeteci Gürkan Hacır'ın 'Dostlarımızı biraz açar mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi;



SAADET, HDP....



'Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Bunlar; Saadet Partisi, İyi Parti, bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyaseti partiler. Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi...



Hatta bizi bugüne kadar CHP'ye bir tek oyu dahi nasip olmamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 yılda geldiği noktayı görüp ister Saadet Partisi, ister Anavatan Partisi ruhuyla....'