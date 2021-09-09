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Eğitim
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu

Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Başvurular 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak, atanma sonuçları 31 Ocak 2022'de belli olacak.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:17
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:18
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.

Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Buna göre; başvurular 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak, atanma sonuçları 31 Ocak 2022'de belli olacak.


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