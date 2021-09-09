Bakan Koca saat 18.00'a dikkat çekti! Seyrini değiştirecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım! Bakan Koca "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım.
Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere.