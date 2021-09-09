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Antalya'da peş peşe korkutan yangınlar!

Antalya'da peş peşe korkutan yangınlar!

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlk çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, 3 farklı noktada daha alevler yükseldi. Müdahale sürüyor.

Ekleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:41
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:42
Antalya'da peş peşe korkutan yangınlar!

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.







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