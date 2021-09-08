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Resmi Gazete'de yayımlandı: Hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçebilmek ve spekülatif fiyat hareketlerinin engellenebilmesi için buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları yüzde 0 olarak uygulanacak.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 08:57
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:01
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hububat ve bakliyatta gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat ve bakliyat ürünlerinde gümrük vergisi 1 Ocak 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

Hububat ve bakliyatta gümrük vergisini sıfırlayan Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle denildi:

'Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı nedeniyle hububat ve bakliyat fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilebilmesi, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerine meydan verilmemesi amacıyla, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf ile kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut için uygulanan gümrük vergisi oranları 1 Ocak 2022 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacaktır.'


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