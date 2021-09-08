Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım ile gündeme geldi. Sosyal medyada hapis cezası ile konuşulan Muharrem İnce'nin paylaşımı sonrasında pek çok kişi ‘ Muharrem İnce neden hapis cezası aldı?' ve ‘Muharrem İnce hapse mi girdi?' sorularını gündeme getirdi. Peki, Muharrem İnce hapse mi girdi? Muharrem İnce neden hapis cezası aldı?









Muharrem İnce Hapse mi Girdi?



Muharrem İnce Neden Hapis Cezası Aldı?



MUHARREM İNCE KİMDİR?



MUHARREM İNCE’NİN SİYASİ HAYATI



Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, '10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz.' ifadelerine yer verdi. Muharrem İnce'nin resmi hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklama sonrasında ‘Muharrem İnce hapse mi girdi?' sorusu yanıt kazandı. Peki, Memleket Partisi Genel Başkanı MMemleket Partisi Genel Başkanı olan Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildiğini, Muharrem İnce resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Muharrem İnce yaptığı paylaşımda; '10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri'deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ'ye de size de yine direnir, yine direniriz.' Açıklamasını gerçekleştirdi.2 dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan Muharrem İnce'nin 5 ay hapis cezasına çarptırıldığı kesinleşti.Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'da Elmalı köyünde doğdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halkp Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilen Muharrem İnce, günümüzde Memleket Partisi Genel Başkanıdır.İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitirdikten sonra lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamlayan İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak birden fazla lisede eğitmenlik yapmıştır. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde gerçekleştirdikten sonra Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulunmuştur.2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM'ye giren Muharrem İnce, 2007 genel seçimlerinde meclisteki yerini korumuştur. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçilen İnce,. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi olmuştur. 2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" adlı bir kitap yazmıştır. Günümüzde ise Memleket Partisi genel başkanlığı görevini yerine getirmektedir.