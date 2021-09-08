'İstikbal Göklerdedir' Türkiye İçin Çalışan Birileri Var!

BAKAN VARANK VE TEKNOFEST BAŞKANI BAYRAKTAR, TAKIMLARIN MASALARINI ZİYARET ETTİ



Bakan Varank, Bakan Yardımcısı Kacır ve TEKNOFEST Başkanı Bayraktar, Roket Yarışması'nın 9. gününde roketi fırlatılacak takımların masalarını ziyaret ederek, takım liderleri ile görüştü..



Görüşmede, Bakan Varank tarafından takımlara, yarışmaya nasıl hazırlandıkları, birincilik hedefleri, roketlerin detayları gibi sorular yöneltildi. Ayrıca Varank ve Bayraktar takımların roketlerini imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



HER KATEGORİ İÇİN 60 BİN LİRALIK ÖDÜL



Yarışmacılar, Lise, Orta İrtifa, Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev olmak üzere dört farklı kategoride değerlendirmeye tabi tutuldu. Ayrıca, 3 farklı değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan takımlara desteğin yanı sıra ödüller de verilmesi hedefleniyor.



Roket Yarışması kapsamında Lise, Orta İrtifa ve Yüksek İrtifa olmak üzere her bir kategori için birincilik ödülü 60 bin, ikincilik ödülü 50 bin, üçüncülük ödülü ise 40 bin lira olarak belirlendi.



Bu ödüllerin yanı sıra roket fırlatmada başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın enerjilerini en iyi yansıtan takımlara En İyi Takım Ruhu Ödülü, tasarım koşullarına uygunluk, özgünlük ve ölçütler gözeterek oylama yöntemiyle ise en iyi tasarıma sahip takıma En Özgün Tasarım Ödülü verilecek.















