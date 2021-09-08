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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye'ye müteşekkiriz

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye'ye müteşekkiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da kabul edilen Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ortaya koyduğu güçlü ortaklık için Türkiye'ye minnettar olduğunu bildirdi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:35
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:40
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Türkiye'ye müteşekkiriz

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirtti.
 
Erdoğan ile Türkiye'de ve bölgedeki Suriyeli mültecilere yönelik çözümler ve Afganistan'a acil insani yardım sağlanması gerektiğiyle ilgili görüşmede bulunduklarını kaydeden Grandi, BMMYK'nın bu iki konuyla ilgili Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.Grandi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bölgede zorla yerinden edilmeler konusunu görüştüklerini ifade ederek, Suriye'deki mülteci krizi ve Afganistan'da insani durumun kötüleşmesine ilişkin çözüm arayışlarının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı toplantıya ilişkin Grandi, Suriyeli, Afgan ve diğer mültecilerden oluşan büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmaya devam ederken Türkiye'nin artan göçmen sorunlarının nasıl ele alınacağı konusunu değerlendirdiklerini belirtti. Grandi, "Daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç var!" ifadesini kullandı


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