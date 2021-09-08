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Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi.

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:30
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:39
Başkan Erdoğan duyurdu: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğretmen adaylarının merakla beklediği açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini verdi.
 
 
 
"15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ"
 
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi.


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