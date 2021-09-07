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Türkiye ve Azerbaycan SAT'larından Nefes Kesen Tatbikat!

Türkiye ve Azerbaycan SAT'larından Nefes Kesen Tatbikat!

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikat sürüyor. Tatbikatta düşman hedefleri başarı ile imha edildi. Operasyon nefesleri kesti.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 13:53
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 15:29
Türkiye ve Azerbaycan SAT'larından Nefes Kesen Tatbikat!

Türkiye ve Azerbaycan SAT komandolarının Bakü'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatta yer alan komandoların temsili düşmanın terör ve sabotaj gruplarını etkisiz hale getirilmesi ve geçici üslerini imha edilmesi görevlerini icra ettiği belirtildi.



Açıklamada, botların da katıldığı tatbikatta temsili düşman hedeflerinin imha edildiği ve görevlerin başarıyla yerine getirildiği bildirildi.
Bakanlık, tatbikatın görüntülerini de paylaştı. Tatbikat, 12 Eylül'e kadar devam edecek.





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