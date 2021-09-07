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CHP'li İBB suya yine zam yaptı! Yüzde 15.62!

CHP'li İBB suya yine zam yaptı! Yüzde 15.62!

Yerel seçimler öncesi "İstanbulluların suyunu ucuzlatacağım" diye vaat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine suya zam yapmaya hazırlanıyor. Suya yüzde 40 zam için olağanüstü toplantı kararı alınırken, toplantı 16.30'da başladı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." dedi. İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Ekleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 16:56
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 18:14
CHP'li İBB suya yine zam yaptı! Yüzde 15.62!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;

YÜZDE 15 ZAM YAPILDI
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.

CHP'NİN ZAM TALEPLERİ
Kasım 2019 – Yüzde 80
Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)
Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı)


Aralık 2020 – Yüzde 39 oranında (Yüzde 6,84 oranında gerçekleşen)
Mayıs 2021 – Yüzde 50 oranında


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