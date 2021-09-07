CHP'li İBB suya yine zam yaptı! Yüzde 15.62!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu başladı. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlanacak. Kurulda görüşmeler saat 16.30'da başladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne kadar istediği zam tekliflerinin kronolojisi ise şöyle;



YÜZDE 15 ZAM YAPILDI

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.



CHP'NİN ZAM TALEPLERİ

Kasım 2019 – Yüzde 80

Temmuz 2020 – Yüzde 40 oranında (yüzde 12,60 gerçekleşen)

Kasım 2020 – Yüzde 35 oranında (zam yapılmadı)





Aralık 2020 – Yüzde 39 oranında (Yüzde 6,84 oranında gerçekleşen)

Mayıs 2021 – Yüzde 50 oranında