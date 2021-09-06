İstanbul Boğazı'n mayın paniği! SAS Timi imha etti

İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılan deniz mayını, Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı mayının Sualtı Savunma Timi tarafından imha edildiğini bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi." ifadelerine yer verildi.