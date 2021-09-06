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Erzurum’da otomobil kazada ikiye bölündü: 5 yaralı

Erzurum’da otomobil kazada ikiye bölündü: 5 yaralı

Seyir halinde olan Ü.T. idaresindeki otomobil, ana yola çıkmakta olan D.Ç. yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada D.Ç. idaresindeki otomobil ikiye bölündü, parçaları etrafa fırladı.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:24
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 15:15
Erzurum’da otomobil kazada ikiye bölündü: 5 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, Erzurum-Aşkale karayolunda seyir halinde olan Ü.T. idaresindeki otomobil, Çiğdemli Mahallesi'nden ana yol çıkmakta olan D.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile D.Ç. idaresindeki otomobil, ortadan ikiye bölündü.

Araçtan fırlayan parçalar, yaklaşık 15 metre uzağa fırladı.



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve ikiye bölünen otomobilde bulunan B.K., S.T., Z.P., kazayı yaralı olarak atlattı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik polisleri, kazada hurdaya dönen araçları çekici ile olay yerinden kaldırdı.

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