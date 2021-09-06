USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Dünya
Dünyanın konuştuğu açıklama: Başka şansımız yok, Afganistan'a geri döneceğiz

Dünyanın konuştuğu açıklama: Başka şansımız yok, Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirileren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD'nin Afganistan'daki mevcut durumla ilgilenmesi konusunda çok az seçeneği olduğunu iddia ederek, "Başka şansımız yok, Afganistan'a da geri döneceğiz" dedi. Öte yandan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:30
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 12:49
Dünyanın konuştuğu açıklama: Başka şansımız yok, Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirilerine devam eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham BBC'ye verdiği röportajda, 'Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz' dedi.

AFGANİSTAN'A DÖNMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK

Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyledi.

TERÖRİSTLER BURAYI GÜVELİ BİR SIĞINAK HALİNE GETİREBİLİR

Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, 'Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir' dedi

BAŞKA BİR 9/11 ŞANSI TAVAN YAPTI

Daha önce de ABD Başkanı Biden'ın tarihi çekilme fiyaskosuyla ilgili görevden alınması çağrısında bulunan Graham 'Başka bir 9/11 şansı tavan yaptı' dedi.

TALİBAN, PENCŞİR VİLAYETİNİ TAMAMIYLA KONTROLÜNE ALDIĞINI DUYURDU

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.

Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pencşir'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

'Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir.' ifadesini kullanan Mücahid, yayınladığı yazılı metinde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini kaydetti.

Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir haftadır çıkan çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Joe Biden


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı