Dünyanın konuştuğu açıklama: Başka şansımız yok, Afganistan'a geri döneceğiz

ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan çekilme konusunda eleştirilerine devam eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham BBC'ye verdiği röportajda, 'Irak ve Suriye'ye geri döndüğümüz gibi Afganistan'a da geri döneceğiz' dedi.



AFGANİSTAN'A DÖNMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK



Biden'ın geri çekilme operasyonu ile ilgili tüm tavsiyeleri görmezden geldiğini iddia eden senatör Graham ABD'nin Afganistan'a dönmek dışında başka bir seçeneği olmadığını söyledi.



TERÖRİSTLER BURAYI GÜVELİ BİR SIĞINAK HALİNE GETİREBİLİR



Graham, Washington yönetiminin Taliban'ın fiili kontrolü altındaki ülkeye gerçekten dönmek isteyip istemeyeceğini soran muhabire, 'Eninde sonunda yapmak zorunda kalacağız çünkü terör tehdidi büyüyecek. Bu bölge radikal gruplar için cazip bir bölge, El Kaide teröristleri burayı güvenli bir sığınak haline getirebilir' dedi



BAŞKA BİR 9/11 ŞANSI TAVAN YAPTI



Daha önce de ABD Başkanı Biden'ın tarihi çekilme fiyaskosuyla ilgili görevden alınması çağrısında bulunan Graham 'Başka bir 9/11 şansı tavan yaptı' dedi.



TALİBAN, PENCŞİR VİLAYETİNİ TAMAMIYLA KONTROLÜNE ALDIĞINI DUYURDU



Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi'nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini açıkladı.



Mücahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pencşir'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.



'Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir.' ifadesini kullanan Mücahid, yayınladığı yazılı metinde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini kaydetti.



Eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Halk Direniş Cephesi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos sonrasında ülkede yeni kurulacak sistem yönetimine dair Taliban'dan bazı taleplerde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerde sonuç alınmamış ve Taliban silahlı güçlerini bu bölgeye intikal ettirmişti. Yaklaşık bir haftadır çıkan çatışmalarda her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği belirtiliyor.



TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ



ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.



Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.



Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.



Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.