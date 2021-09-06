USD (Alış - Satış) : 8,28 - 8,29 EURO (Alış - Satış) : 9,82 - 9,84
Ana Sayfa.
Eğitim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan OECD verileriyle duyurdu: 'Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan OECD verileriyle duyurdu: 'Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördükleri eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi. Erdoğan, "OECD verilerine göre, okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında puan artırmada da birinci ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:17
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 18:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan OECD verileriyle duyurdu: 'Türkiye'yi eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türkiye'nin eğitim alanındaki başarılarına ilişkin paylaşımda bulundu.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye'nin okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci, matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puan artırmada birinci ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi, geleceğe yatırım olarak gördüğümüz eğitim öğretim alanında yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu bilgiler yer aldı:

"Türkiye, PISA 2018 uygulamasında matematik ve fen alanlarında ortalama puanını en çok artıran ülke oldu.

PISA 2018'de Türkiye'nin matematik ve fen alanlarındaki ortalama puanları, 2003 yılından bu yana PISA uygulamalarındaki en yüksek düzeyine ulaştı.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019 sonuçlarına göre Türkiye, matematik ve fen alanlarında tarihinde ilk kez 500 puan alan ölçek orta noktasının üzerine çıktı."


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

06-12 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı