AŞK 101 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? AŞK 101 2. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? Aşk 101 2. Sezon Link

NETFLİX’in izlenme rekorları kıran dizisi Aşk 101 bugün yeni sezonu ile seyircisiyle buluşacak! Dizinin ilk sezonunda büyük bir hayran kitlesi oluşturması üzerine yeni sezon tarihi hakkında açıklama yapıldı! Açıklamanın ardından Kubilay Aka, İpek Filiz Yazıcı, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı’nın yer aldığı Aşk 101, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Peki, AŞK 101 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? AŞK 101 2. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte Aşk 101 yeni sezon hakkında araştırılanlar…





AŞK 101 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?





Aşk 101 2. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak?



AŞK 101 Oyuncuları Kimlerdir?



AŞK 101 Konusu Nedir?



Netflix’e yöneltilen ‘Aşk 101 2. Sezon ne zaman yayınlanacak sorusu cevaplandırıldı! Netflix’in yaptığı açıklamaya göre Aşk 101’in yeni sezonu 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak. Peki,İlk sezonu 24 Nisan 2020 yılında yayınlanan AŞK 101’in ikinci sezonu tüm bölümleriyle birlikte 30 Eylül 2021’de saat 11.00’de yayınlanacak.Netflix’in sevilen gençlik dizisi Aşk 101’in oyuncuları araştırılıyor. Merakla beklenen dizinin yeni sezonunda; Kubilay Aka (Kerem), Mert Yazıcıoğlu (Sinan), Alina Boz (Eda) Selahattin Paşalı (Osman), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Pınar Deniz (Burcu) ve Kaan Urgancıoğlu (Kemal) yer alacak.Aşk 101’in ilk sezonunun yayınlanmasının ardından pek çok kişi ‘?’ sorusunun cevabını merak ediyor. Dizi, 1990’lar Türkiyesi’nde yaşayan bir grup lise öğrencisinin kendilerini kabul ettirme çabasını anlatıyor. Onları olduğu gibi kabul etmeyen, sorunlarını görmeyen ve belirli kalıplar içerisine girmelerini bekleyenleri konu edinen Aşk 101, 17 yaşındaki bir grup gencin hikayesini ele alıyor. Geçmişi ve geleceği bir araya getiren dizinin ikinci sezonunda 1998 yılına geçiş yapılacak. Dizinin hayranları yeni sezonda neler olacağını 30 Eylül’de yayınlanan yeni sezon ile görecek.