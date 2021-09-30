AŞK 101 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? AŞK 101 2. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? Aşk 101 2. Sezon Link

AŞK 101’in yeni sezon tarihinin yayınlanması üzerine nefesler tutuldu! Toplumdan dışlanmış ve farklı görülen bir grup öğrencinin hayatını anlatan dizinin başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı yer alıyor. 2. Sezona ait fragman ve fotoğrafların yayınlanması üzerine seyirci ‘Aşk 101 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacağı duyurulan Aşk 101 2. Sezon saat kaçta yayınlanacak? Aşk 101 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Aşk 101 2. Sezon hakkında merak edilenler...
NETFLİX’in izlenme rekorları kıran dizisi Aşk 101 bugün yeni sezonu ile seyircisiyle buluşacak! Dizinin ilk sezonunda büyük bir hayran kitlesi oluşturması üzerine yeni sezon tarihi hakkında açıklama yapıldı! Açıklamanın ardından Kubilay Aka, İpek Filiz Yazıcı, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı’nın yer aldığı Aşk 101, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı. Peki, AŞK 101 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? AŞK 101 2. Sezon Saat Kaçta Yayınlanacak? İşte Aşk 101 yeni sezon hakkında araştırılanlar…