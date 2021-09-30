27 Eylül- 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 indirimli ürünlerde neler var?

Yeni bir haftanın daha A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Harca Harca Bitmez sloganı ile ürünler listesini takipçileriyle paylaşan A101’de bu hafta gıda ürünleri yer alıyor. Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan indirim rüzgarında bu hafta zeytin, tavuk, dolap ve çamaşır makinesi yer alacak. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 27 Eylül- 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu