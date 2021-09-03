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Sağlık Bakanlığı 3 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı 3 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı. İşte son durum...

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 20:37
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 20:38
Sağlık Bakanlığı 3 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu Twitter üzerinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var." ifadelerini kullandı.


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