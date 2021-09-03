Instagram Profiline Bakanlar Nasıl Görünür? Instagram Profiline Bakanları Görme Uygulaması

Günlük aktif kullanıcı sayısı 400 milyon olan Instagram'da pek çok kullanıcı Instagram profiline kimlerin baktığını merak ediyor. Video ve fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram ise profile bakanların görülmesine izin vermiyor. Bu durumda kullanıcılar Instagram profiline bakanları görme uygulamaları aracılığıyla verilere ulaşım sağlayabiliyorlar. Peki, Instagram profiline bakanlar nasıl görülür? İşte Instagram Profiline Bakanları Görme Uygulaması…





Instagram Profiline Bakanlar Nasıl Görünür?

Instagram Profiline Bakanları Gösteren Uygulamalar İşe Yarıyor mu?



Insagram Profiline Bakanları Gösteren Uygulamaların Zararları Nelerdir?



Instagram Profile Bakanları Gösteren Uygulamalar Nasıl Kaldırılır?



Instagram kullanıcılarının neredeyse tamamı Instagram profiline kimin baktığını merak ediyor. Özellikle Instagram profili açık olan kullanıcıların hesabına kimin girdiğini görmek istemesi sebebiyle her geçen gün ‘Instagram profiline bakanlar nasıl görünür?' sorusu gündeme geliyor. Instagram ney yazık ki kullanıcıların profiline kimlerin baktığını görmesine izin vermiyor. Gizlilik şartları sebebiyle uygulanan bu politika kullanıcıların Instagram uygulaması üzerinden profillerine kimlerin baktığını göstermiyor. Bu durumda kullanıcılar Instagram profiline bakanları görme uygulaması araştırıyor. Uygulamanın izin vermediği bir işlemi, hiçbir farklı aplikasyon da gösteremez deniliyor olsa da üçüncü taraf uygulamalarla Instagram profilinize bakanları görmeniz mümkün. Peki,Instagram kullanıcıları, arama motoruna '' yazdıklarına karşılarına Instagram profiline bakanları gösteren pek çok uygulama çıkıyor. Ancak bu uygulamaların tamamının güvenilir olduğu söylenemez. Bu sebeple kullanıcılar hesaplarına giriş gerçekleştirmeden önce uygulamaların güvenilir olup olmadığına dikkat etmelidir. Hangi uygulamanın güvenilir olup hangi uygulamanın güvenilir olmadığı ise denemeden anlaşılamamaktadır. Bu sebeple ‘Instagram profiline bakanları gösteren uygulama' denerken fake hesap açarak denemeli sonrasında herhangi bir problem olmazsa kendi hesabınız ile giriş yapmalısınız. Ancak Instagram profiline bakanları gösteren uygulamalara giriş yaptığınızda hesabınızı üçüncü bir şahısla paylaştığınızı unutmamalısınız. Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınız uygulama mesajlarınıza, takipçi sayınıza, takip edilenler listeniz ve şifrenize erişim sağlayabilecektir. Bu durumda istenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Peki, ‘?'Instagram hesabıma kim baktı uygulamalarının zararları şu şekilde belirtilmiştir;Instagram hesabının çalınması,Instagram hesabında paylaşılmışolan gönderilerin silinmesi,Instagram hesap sahibinin bilgisi dışında farklı sayfaların takip edilmesi,Instagram hesabından paylaşımlar, beğeniler, etiketler ve yorumlar gerçekleştirilmesi,Instagram hesabından sayfaların engellenmesi,indirilip giriş yapıldığında, kişisel bilgilerinizi izinsiz kullanabilir. Instagram hesabının engellenmesinden çalınmasına kadar pek çok probleme sebep olabilecek olan bu uygulamalara dikkat etmek gerekmektedir.Instagram profiline bakanları gösteren uygulamaları merak edip indirdiyseniz ve silmek istiyorsanız bu uygulamaları kaldırmanız gerekmektedir. Çünkü bu tarz sahte uygulamalara giriş yapıldıktan sonra telefon, tablet ya da bilgisayarınızda bulunması, sizler için büyük risk teşkil eder. Bu sebeple, Instagram profiline bakanları gösterdiğini iddia eden uygulamalardan çıkış yaptıktan sonra uygulamayı silmelisiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için;ilk olarak Instagram uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın.Instagram profilinizi açın.Sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan üç çizgiye tıklayın ve 'Ayarlar' kısmını açın.Açılan sayfada 'Güvenlik' seçeneğine tıklayın.Bu sayfada, 'Uygulamalar ve İnternet Siteleri' bölümüne tıklayın.'Uygulamalar ve İnternet Siteleri' yazısına tıkladıktan sonra, karşınıza aktif, süresi dolan veya kaldırılan tüm uygulamalar listelenecektir.Bu noktada, 'Aktif Uygulamalar' bölümünde ilgili uygulamaya tıklayarak kaldırma işlemini gerçekleştirin.Instagram profiline bakanları gösteren uygulamaları indirmeden önce uygulamanın güvenilirliğinden emin olmanız gerekmektedir.