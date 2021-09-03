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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terörist saldırılarına misliyle karşılık verildiğini açıklayan MSB, Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:30
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:39
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, teröre karşı sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla teröristlere misliyle karşılık veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceklerini açıklayan MSB, 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimini önleyen Kahraman Komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hâle getirdi."


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