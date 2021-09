Türkiye’nin sağlık yükü şehir hastanelerinde

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, Türkiye'de şehir hastaneleri sayesinde etkisini yükseltemedi.



O hastaneler hem yoğun bakım hem de yatarak ve ayakta tedavilerde yükü aldı, aşılamanın hızlanmasına da destek verdi.



Sağlıkta çıtayı yukarı çeken şehir hastaneleri, pandemiyle mücadelede Türkiye'nin elini güçlendirmiş oldu.



BİR YILDA 15 MİLYON HASTA



Bursa, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin gibi büyük illerde bulunan şehir hastaneleri, hem il içerisinden hem de komşu illerden hasta kabul ederek Anadolu'da hasta yoğunluğunu önledi.



10 şehir hastanesi, bir yılda 15 milyon hastaya hizmet verdi.



Ayrıca 1 milyona yakın ameliyat da bu hastanelerde gerçekleştirildi.



Bursa, Kayseri, Konya, Elazığ, Erzurum, Yozgat, Isparta, Manisa, Mersin, Eskişehir şehir hastanelerinden alınan rakamlar, sağlık alanında söz konusu hastanelerin önemini gözler önüne serdi.



5 YENİ ŞEHİR HASTANESİ DAHA HİZMETE GİRECEK



Türkiye'nin toplamda 13 şehir hastanesi bulunuyor. Bu yıl içerisinde 5 ilin şehir hastanesi daha hizmete girecek.



Kocaeli, Kütahya, Ankara, Gaziantep ve İzmir'de yapımına başlanan hastaneler, 2022 yılına girilmeden hizmete başlayacak.



BURSA ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK ÜSSÜ GİBİ ÇALIŞIYOR



Açıldığından bu yana aylık süreçte 1 milyon 300 bin hastaya hizmet veren Güney Marmara'nın sağlık üssü konumundaki Bursa Şehir Hastanesi, 475 bin metrekare kapalı alanı sayesinde de hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği açısından Türkiye'nin önde gelen hastanelerinden biri.



Sadece Bursa'ya değil çevre illere ve bölgeye de hizmet veren dev kompleks, 6 bloktan oluşuyor.



Kalp damar, genel, kadın doğum ve çocuk, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri bölümleri ile 859 deprem izolatörüne sahip Bursa Şehir Hastanesi, her türlü olağan dışı koşulda hizmeti kesintisiz devam ettirebilecek şekilde planlanmış.



Yaklaşık 4 bin personelin çalıştığı hastanede her ay 200 bin hastanın tedavisi yapılıyor.



Sağlık üssünde 1355 yatak, 225 yoğun bakım yatağı, ve 49 ameliyathane bulunuyor. Her gün de 200'ün üzerinde ameliyat gerçekleştiriliyor.





ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ, YAKLAŞIK 7 MİLYON HASTA KABUL ETTİ



Isparta Şehir Hastanesi, 4,5 yıllık sürede toplam 6 milyon 860 bin hastaya hizmet verirken, pandemi döneminde de önemli görev üstlendi.



Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, pandemide hastaneye başvuran 1 milyon 844 bin hastadan 47 bin 150'sinin koronavirüs tanılı olduğunu söyledi.



24 Mart 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi, aradan geçen 4,5 yıl gibi bölgenin önemli bir sağlık kompleksi haline geldi.



En ileri teknolojiye sahip hastane, 222 bin 571 metrekare alan üzerine 755 yatak kapasiteli olarak inşa edildi.



Ancak hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Isparta Şehir Hastanesi'nin yatak kapasitesi bugün itibariyle 830'a ulaştı.



Açıldığı günden beri Afyonkarahisar, Denizli, Burdur gibi illere de hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi'nde 1 Ocak-5 Eylül tarihleri arasında 117 bin 682 doz aşı uyguladı.



MANİSA'DA DİKKAT ÇEKEN RAKAM



Manisa'ya şifanın yanı sıra ekonomik anlamda da katma değer sağlayan Manisa Şehir Hastanesi, yılda 1,5 milyon hastaya hizmet veriyor.





KONYA, 1 YILDA 1,3 MİLYON HASTAYA HİZMET VERDİ



Konya Şehir Hastanesi, 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 838 yataklı ilk etabıyla hasta kabulüne başladı.



Mayıs 2020'de ikinci etabın tamamlanması ile birlikte 1.250 yatak kapasitesiyle Konya ve çevre illere hizmet sunan hastanede, hasta kabulüne başlandığı günden bugüne kadar 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi.



Bu hastalardan 46 bin 648'i servislerde yatan hasta statüsünde tedavi aldı.



Pandemi dışı tüm hasta ve acil vakaların müracaat ettiği hastanede aynı dönemde acil servise ambulansla getirilen hasta sayısı 33 bin 599 olarak kayıtlara geçti.



Hastanede bir yıllık hizmet döneminde 89 bin 812 ameliyat yapıldı. Bu ameliyatların 25 bin 373'ünü A, B, C grubu özellikli ameliyatlar oluşturdu. Hastanede, hizmet vermeye başladığı günden bu yana 4 bin 105'i normal doğum olmak üzere toplamda 7 bin 52 doğum gerçekleştirildi.



Bu dönemde hastanede 168 hastaya açık kalp ameliyatı, 92 hastaya da by-pass uygulandı. Aynı dönem içerisinde 55 hastaya el cerrahisi replantasyon cerrahisi tedavisi yapıldı.



Yanık merkezi ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 50 seviyelerinde hizmet sundu.



Konya Şehir Hastanesi'nde 61'i öğretim görevlisi, 366'sı uzman doktor, 213'ü asistan ve 26'sı pratisyen doktor olmak üzere toplamda 666 hekim görev yapıyor.



Bin 513'ü ebe-hemşire olmak üzere diğer sağlık çalışanları ile birlikte bu sayı toplamda 2 bin 700'e çıkıyor.



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında hizmete açılan şehir hastanesinde, bir yılda 1 milyon 298 bin 127 hastaya hizmet verildi.



MERSİN, 2 MİLYONU AŞTI



Pandemi sürecinde yatak kapasitesi bin 300'den bin 377'ye, yoğun bakım yatak sayısı 204'ten 283'e çıkarılan Mersin Şehir Hastanesi'nde özellikle inme, kalp ve onkoloji hastalarına hizmet hiç kesintiye uğramadı.



Açılışından bu yana geçen 4,5 yılda 2 milyonun üzerinde vatandaşa yatarak tedavi hizmeti verilen hastanede, 480 binin üzerinde de ameliyat gerçekleştirildi.



ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, KENTİN KORONAVİRÜS YÜKÜNÜ ÜSTLENDİ



Doğu Anadolu Bölgesi'nin sağlıkta gözbebeği olan Erzurum Şehir Hastanesi, hizmet vermeye başladığı Nisan 2020 tarihinden 1 milyon 250 bin hastaya ev sahipliği yaptı.



Teknolojik altyapısı ve kapasitesiyle dikkat çeken hastane, pandemi döneminde kentin koronavirüs yükünün yüzde 95'ini üstlendi.



Erzurum Şehir Hastanesi ayrıca Doğu'nun hasta yükünün yüzde 50'sini de karşılıyor.





ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ AŞILAMAYI HIZLANDIRDI



Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşundan itibaren Eskişehir'in yanı sıra çevresinde bulunan illere de verdiği sağlık hizmetlerinden ve koronavirüs sürecindeki öneminden bahseden Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Eskişehir Şehir Hastanesi olarak hastanemizin genişleyebilme potansiyeli ile bugüne kadar koronavirüs sürecinde ne servis yatağı ne de yoğun bakım yatağı sıkıntısını Eskişehir'e hiç çektirmedik. İlimizde yapılan yaklaşık 250 bin koronavirüs aşısını da Eskişehir Şehir Hastanesi'nin personeli yaptı.” dedi.



ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ 1 MİLYON 862 BİN HASTAYA HİZMET ETTİ



Elazığ Şehir Hastanesi'nde 1 Ağustos 2018 tarihinden bu güne kadar 439 bini acil olmak üzere toplam 1 milyon 862 bin hastaya hizmet edildi.



Bu süre içerisinde 36 bin hasta yatarak tedavi gördü.



YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ 3,5 MİLYON HASTA KABUL ETTİ

Yozgat Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren poliklinik hizmetlerinde 3,5 milyon hasta sayısına ulaşıldığını aktaran Başhekim Mustafa Kozan, 150 bine yakın hastanın yatarak tedavi edildiğini belirtti.



Kozan, hastanede 100 bine yakın da ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.



KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ: YATAK SAYILARINDA DÜNYADA EN ÖNDE OLAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Abdulah Gür, 'Bir yılda 3,5 milyon hastaya hizmet verdik. Şehir hastanelerini hem teknolojik donanımları hem fiziki yapıları hem personel sayısı olarak düşünün. Sadece biz Kayseri Şehir Hastanesi olarak 6 bin çalışanız. Yani küçük bir ilçenin nüfusu kadar ve bunun sadece 2 bini hekim hemşire kadrosu. Geriye kalan diğer personellerimiz ki bunlar çok önemli personellerimiz ile burada hizmet veriyoruz. Bizim 1 yılda hizmet verdiğimiz hasta insan sayısı 3 buçuk milyon. 1 yılda ameliyat yaptığımız hasta sayısı basit rakamlarla 90 bin ve 1 yılda yoğun bakımda tedavi ettiğimiz insan sayısı da 90 bin. Şunu da belirtmekte fayda var, diğer ülkelere kıyasladığımızda Çin'in 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 4'tür, İtalya'da bu 13, Fransa'da 12, Almanya'da 29, Amerika'da 35'dir ama Türkiye'de 40'dır. Genel anlamda hastane yatak sayılarında dünyada en önde olan ülkelerden biriyiz.” ifadelerini kullandı.