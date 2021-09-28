Melih Gökçek, Şirin Payzın'ı şekilden şekle soktu

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Halk Tv'den Şirin Payzın ile yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.



Melih Gökçek, 'Şirin Payzın, Halk Tv'de Barış ile beni konuştu. FETÖ konusuyla ilgili üç mesaj attım. Objektifsen yayınlarsın dedim, bekliyorum. Şirin Payzın verdiğim cevapları yayınlamadı. Barış ile Şirin paslaştı ve benim zamanımda FETÖ için iyi laflar söylediği tekrarladı, durdu.” dedi.







Gökçek, Şirin Payzın'a Bülent Arınç ile ilgili bir videoyu attığını ve onunda ekranlara getirilmediğini söyleyerek, ‘Senin utanacağını sanmıyorum ama Barış Terkoğlu'na sor bakalım utanacak mı?' dedi.



Melih Gökçek, Şirin Payzın'ın söz konusu mesajları okurken fotoğrafladığını söyleyerek, ‘Dikkatli bakın. Surat şekilden şekile giriyor. Ama hepsinin ortak özelliği surat Çarşamba pazarı' dedi.