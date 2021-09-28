İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk Sınav Sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı! Eski ismi ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı şimdiki ismi ile İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu sonuçları MEB tarafından duyuruldu! Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından ‘İOKBS sonuçlarına nasıl bakılır?' sorusu araştırılmaya başladı. İşte İOKBS sonucu sorgulama ekranı…









İOKBS NEDİR?



İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl durumu olmayan öğrenciler için verdiği bursa İOKBS adı verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda eski ismi ile Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak bilinen sınav, şimdi ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini almıştır. Pek çok kişi isim değişikliği sebebiyle ‘İOKBS nedir?' sorusunun cevabını araştırması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya açıklık getirmiştir.İOKBS; İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını gidermeleri adına verilen bursun ismidir. Aynı zamanda şehir dışında okul kazanan öğrencilere de bu burs ile yurt imkanı sağlanmaktadır. Bursluluk sınavını kazanan ve parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 28 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.işlemi için öğrenciler T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır.