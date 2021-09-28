İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk Sınav Sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Eylül ayının sonuna gelinirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS sonuçları gündem oldu! Bursluluk için başvuru gerçekleştiren öğrencilerin ‘Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?’ sorusunu gündeme getirmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yanıt gecikmedi. Peki, İOKBS sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı…
Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı! Eski ismi ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı şimdiki ismi ile İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu sonuçları MEB tarafından duyuruldu! Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından ‘İOKBS sonuçlarına nasıl bakılır?' sorusu araştırılmaya başladı. İşte İOKBS sonucu sorgulama ekranı…