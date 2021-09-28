USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Eğitim
İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk Sınav Sonuçları 2021 sorgulama ekranı

İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk Sınav Sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Eylül ayının sonuna gelinirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İOKBS sonuçları gündem oldu! Bursluluk için başvuru gerçekleştiren öğrencilerin ‘Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?’ sorusunu gündeme getirmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yanıt gecikmedi. Peki, İOKBS sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:17
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:23
İOKBS sonuçları açıklandı! Bursluluk Sınav Sonuçları 2021 sorgulama ekranı

Eylül ayının bitmesine az bir zaman kala ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı! Eski ismi ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı şimdiki ismi ile İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu sonuçları MEB tarafından duyuruldu! Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların açıklanmasının ardından ‘İOKBS sonuçlarına nasıl bakılır?' sorusu araştırılmaya başladı. İşte İOKBS sonucu sorgulama ekranı



İOKBS NEDİR?


Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl durumu olmayan öğrenciler için verdiği bursa İOKBS adı verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda eski ismi ile Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olarak bilinen sınav, şimdi ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini almıştır. Pek çok kişi isim değişikliği sebebiyle ‘İOKBS nedir?' sorusunun cevabını araştırması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bu konuya açıklık getirmiştir.

İOKBS; İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını gidermeleri adına verilen bursun ismidir. Aynı zamanda şehir dışında okul kazanan öğrencilere de bu burs ile yurt imkanı sağlanmaktadır. Bursluluk sınavını kazanan ve parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun'un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.


İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 İOKBS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 28 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

2021 İOKBS sonucu sorgulama işlemi için öğrenciler T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır.

İokbs


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı