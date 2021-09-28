Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Ermenistan ile normalleşme haritasını açıkladı: Gidişat iyi

Haber Global yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan tarafından yapılan "Türkiye ile normalleşme adımları atmalıyız" açıklamalarına ilişkin, "Biz de sıcak bakıyoruz" dedi.



"ERMENİSTAN FAKİR BİR ÜLKE BARIŞ LEHİNE OLUR"

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ı 30 yıl sonra geri almasına da değinen Kalın, "Karabağ meselesinde çözülmesi gereken konular var. Ateşkes imzalandı ama barış anlaşması yapılmadı. Bunun şartları konuşulacak 2 taraf onay verecek. Bu süreç devam ediyor. Ermenistan sadece bir Ermenistan'dan ibaret değil. Başka bir sürü unsurlar var. Fakat bu anlaşma Ermenistan'ın da lehine olur. Bakın Ermenistan fakir bir ülke. Azerbaycan, Türkiye ekonomileri var bundan faydalanabilir. Bizim Ermenilerle bir sorunumuz yok. Bu savaşın sona ermesi gerekiyordu ve son buldu. Bunlar eğer doğru bir çerçeveye oturulursa çözülmeyecek konular değil." diye konuştu.



"ERMENİSTAN İLE GİDİŞAT İYİ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da normalleşme konusunda olumlu açıklamalar yaptığını ifade eden Kalın, "Eş zamanlı olarak da Azerbaycan'la sorunlarını çözerek yolu kat edersek bu bizi de rahatlatır. Barış anlaşması bütün bölgeye barış getirecek. Bu gidişat da aslında iyi. Sayın Aliyev'de müteaddit ifadeler etti. Bu olumlu karşılıklı mesajların son derece iyi. En kısa zamanda bu barış anlaşması da imzalanırsa, mayın haritası gibi teknik konular da çözülürse süreci hızlandırır. Bundan en fazla Ermenistan, Ermenistan vatandaşları istifade eder. Biz bu süreçte Misk yapısının bir çözüm ürettiğini görmedik. Azerbaycan çok sabretti. 30 yıl boyunca görüşmeler yapıldı, teklifler yapıldı." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erivan yönetimi ile normalleşmeye sıcak baktıklarını vurgulayan Kalın, 'Karabağ meselesinde çözülmesi gereken konular var. Ateşkes imzalandı ama barış anlaşması yapılmadı. Barış anlaşması bütün bölgeye barış getirecek. Bu gidişat da aslında iyi.' dedi.



Sözcü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan diğer önemli başlıklar ise şöyle:





-(S-400 yaptırımları) ABD S-400 konusunda blöf yaptığımızı sandı. Çin'den bize 4 tane teklif geldi. Rusya'dan Çin'den teklifler geldi. Gelen teklifler içerisinde birileri hala Cumhurbaşkanımızın blöf yaptığını zannettiler. Biz S-400 alınca "Türkler ciddiymiş" demeye başladılar. Ve biz de S-400'leri aldık. NATO üyesi ülkeler NATO dışından silah alamaz diye bir kural yok. Stoltenberg, "Öncelik müttefiklerin kendi aralarında halletmesidir, alternatif başka yerlerden de alabilir" diye bir açıklaması var.



-(Erdoğan'ın ABD'ye tepkisi) PYD/YPG'ye verilen destek devam ediyor, FETÖ konusunda bir adım atılmıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın böyle bir tepki vermesi normal. Somut bir adım bekliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak adımlar bekliyoruz. Bunlar geciktikçe Cumhurbaşkanımız da 'Bu durum nereye gidiyor' diyor. Burada ben şunu da söyleyeyim; ABD yönetimin dış politikasında eleştiriye maruz kaldığını görüyorum. Tutarlı bir politika ortaya koyamadılar. Bu konuda büyük baskı altındalar. Ben meseleye taktik konuları olarak bakmıyorum.





-(Afganistan'dan gelen göç dalgası) Toplam Türkiye'de 300 bine kayıtlı Afgan mülteci var. Bunlar eski, yeni gelmediler. Çoğu Türk soylu bunların. Özbekler, Tacikler de var bunların içinde. Asıl göç dalgası Türkiye'ye gelmedi, İran'a geldi. 2, 2.5 yıl Afgan İran'a gitti. En az bir o kadarı Pakistan'a gitti. Yeni de değil. Pakistan'ın şöyle bir özelliği var. Pakistan'ın içinde Peştunlar yaşıyor.