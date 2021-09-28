Çerez gibi inşaat molozu yiyen kadın, köyden toprak getirtiyor

25 yıllık evli kadın, 23 sene önce ilk bebeğine hamileyken canı toprak istedi.



Camdan dışarı bakarken canının toprak çektiğini söyleyen kadın, hamile olması nedeniyle zorlanarak dışarı çıkamadığını ve bu süreçte evde parke altındaki kum ve betonları sökerek yediğini aktardı.



Sabahların Sultanı Seda Sayan programında röportaj veren kadın, bu sürecin nasıl başladığını anlattı.



'GÜNDE 1-2 KİLO YİYORUM'



Canının inşaat molozu çekmeye başlamasını, 'Karşımızda balkondan bakarken renkli toprak görüyordum. Toprak yemek için aşağıya inemiyordum hamileydim. Kapıların, parkelerin altından çıkarıp yiyordum kumları, toprakları. Sonra bıraktım.



12 sene sonra bir daha başladım. İki senedir devam ediyor. Günde 3-4 tane böyle alıp yiyorum. 1-2 kiloya yakın yiyorum. Engel olamıyorum kendime.' ifadeleriyle anlatan kadın, köyden toprak getirttiğini belirtti.



KÖYDEN MOLOZ GETİRTİYOR



Köyden moloz getirttiğini söyleyen kadın, 'Buradaki topraklar değil. Köyde duvarlardan söküp getirttiğim topraklar. Köyde kardeşlerimin eski toprak evleri var. Onların duvarlarında var bunlar başka yerlerde yok.



Memeleketten getirttirdim. Eşim istedi kargoyla yolluyorlar. Ne için diye sorduklarında ilaç diyorum. Kendime de yediremiyorum yani toprak yememi. Söylemek istemiyorum.



Birisinin dizleri ağrıyor, dizlerine ilaç yapacakmışlar diye istedi öyle geldi.' ifadelerini kullandı.



'BEN VE ÇOCUKLAR ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'



Eşinin durumuna üzüldüğünü belirten kocası ise, 'Yaklaşık 25 senedir evliyiz. Toprak yiyor vücuda çok zararlı. Böbreklerinde taş çıkacak, bağırsaklarında sorun çıkacak. İnsan üzülmez mi ben ve çocuklar çok üzülüyoruz.' dedi.