28 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Sağlık Bakanlığı 28 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 892 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bugün 239 kişi yaşamını yitirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerdeki artışın altında yatan düşünceye dikkat çekti. Bakan Koca, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28.892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580’e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" ifadelerine yer verdi. İşte koronavirüs tablosundaki son durum...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
239 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 336 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 109 MİLYONA YAKLAŞTI
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,45 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.