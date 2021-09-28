USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Eğitim
2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 AYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 AYT Konuları Yayınlandı mı?

2021 AYT sınavının tamamlanmasının ardından 2020 AYT konuları ve soru dağılımı açıklandı. Gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin bilinçli bir şekilde çalışması için yayınlanan listede sınavda çıkacak konular yer alıyor. Peki, 2022 AYT’de hangi konular çıkacak? İşte 2022 AYT konuları ve soru dağılımı…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:33
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:41
2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 AYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı AYT sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı! Sınavda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen öğrenciler şimdiden 2022 AYT konularını araştırıyor. Üniversite adaylarının ‘2022 AYT konuları yayınlandı mı?' sorusunu sorması ve 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin gerçekleştirilmesi üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu 2022 YKS konuları ve soru dağılımı açıklamasını gerçekleştirdi. Peki, 2022 AYT'de hangi konular çıkacak? İşte 2022 AYTkonuları ve soru dağılımı

2022 AYT KONULARI

2022 AYT Sınavı Matematik Konuları

Fonksiyonlar
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Eşitsizlikler
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
Logaritma
Diziler
Trigonometri
Limit ve Süreklilik
Türev ve Uygulamaları
İntegral

2022 AYT Sınavı Geometri Konuları


Doğruda ve Üçgende Açılar
Üçgenler, Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Uzay Geometri ve Katı Cisimler
Analitik Geometri
Çemberin Analitiği
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri

2022 AYT Sınavı Fizik Konuları


Fiziğin Doğası
Kuvvet ve Hareket
Elektrik
Elektrik ve Manyetizma
Düzgün Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları



2022 AYT Sınavı Kimya Konuları


Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Tepkimelerde Hız ve Denge
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyası
Organik Kimya
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

2022 AYT Sınavı Biyoloji Konuları


Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım(Üriner) Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
Fotosentez ve Kemosentez
Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
Bitki Biyolojisi

2022 AYT Sınavı Edebiyat Konuları


Anlam Bilgisi(Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
Edebî Bilgiler(Şiir Bilgisi)
Edebî Bilgiler(Düzyazı Türleri)
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Edebî Akımlar
Tanzimant Edebiyatı
Servetifûnun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Şiiri (Millî Duyarlılık, Saf Şiir, Beş Hececiler)
Cumhuriyet Şiiri (Yedi Meşaleciler, Maviciler, Toplumcu, Garip ve İkinci Yeni)
Cumhuriyet Romanı (Millî Duyarlılık, Toplumcular)
Cumhuriyet Romanı (Bireyin İç Dünyası, Modernizm)
Cumhuriyet Dönemi (Tiyatro ve Öğretici Metinler)
Cumhuriyet Dönemi (Diğer Sanatçılar)
Dünya Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatı
Eser Özetleri

2022 AYT Sınavı Tarih Konuları


Atatürk'ün Ölümü
II. Dünya Savaşı ve Türkiye
Soğuk Savaş Ve Yumuşama Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
Türklerde Spor

2022 AYT Sınavı Coğrafya Konuları


Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
Türkiye'nin Bölgeleri ve Bölgesel Kalkınma Projeleri
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Ülkeler Coğrafyası
Ekosistem ve Madde Döngüleri
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler

2022 AYT Sınavı Din Konuları


Kuran ve Yorumu
Hz. Muhammed'in Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları

2022 AYT Psikoloji Konuları


Psikoloji Bilimine Giriş
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme, Bellek ve Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri

2022 AYT Sosyoloji Konuları


Birey ve Toplum
Sosyolojiye Giriş
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme
Kültür
Toplumsal Kurumlar



2022 AYT Mantık Konuları


Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık

2022 AYT konuları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından  açıklanmıştır.

2022 Ayt Konuları


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı