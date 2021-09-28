2022 AYT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 AYT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı AYT sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı! Sınavda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen öğrenciler şimdiden 2022 AYT konularını araştırıyor. Üniversite adaylarının ‘2022 AYT konuları yayınlandı mı?' sorusunu sorması ve 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin gerçekleştirilmesi üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu 2022 YKS konuları ve soru dağılımı açıklamasını gerçekleştirdi. Peki, 2022 AYT'de hangi konular çıkacak? İşte 2022 AYTkonuları ve soru dağılımı…
2022 AYT KONULARI
2022 AYT Sınavı Matematik Konuları
Fonksiyonlar
Polinomlar
2. Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Parabol
Eşitsizlikler
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
Logaritma
Diziler
Trigonometri
Limit ve Süreklilik
Türev ve Uygulamaları
İntegral
2022 AYT Sınavı Geometri Konuları
Doğruda ve Üçgende Açılar
Üçgenler, Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Uzay Geometri ve Katı Cisimler
Analitik Geometri
Çemberin Analitiği
Dönüşümlerle Geometri
Trigonometri
2022 AYT Sınavı Fizik Konuları
Fiziğin Doğası
Kuvvet ve Hareket
Elektrik
Elektrik ve Manyetizma
Düzgün Çembersel Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2022 AYT Sınavı Kimya Konuları
Modern Atom Teorisi
Gazlar
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Tepkimelerde Hız ve Denge
Kimya ve Elektrik
Karbon Kimyası
Organik Kimya
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
2022 AYT Sınavı Biyoloji Konuları
Sinir Sistemi
Endokrin Sistem
Duyu Organları
Destek ve Hareket Sistemi
Sindirim Sistemi
Dolaşım Sistemi
Bağışıklık Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım(Üriner) Sistemi
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezi
Fotosentez ve Kemosentez
Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
Bitki Biyolojisi
2022 AYT Sınavı Edebiyat Konuları
Anlam Bilgisi(Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam)
Edebî Bilgiler(Şiir Bilgisi)
Edebî Bilgiler(Düzyazı Türleri)
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslami Dönem İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Edebî Akımlar
Tanzimant Edebiyatı
Servetifûnun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Şiiri (Millî Duyarlılık, Saf Şiir, Beş Hececiler)
Cumhuriyet Şiiri (Yedi Meşaleciler, Maviciler, Toplumcu, Garip ve İkinci Yeni)
Cumhuriyet Romanı (Millî Duyarlılık, Toplumcular)
Cumhuriyet Romanı (Bireyin İç Dünyası, Modernizm)
Cumhuriyet Dönemi (Tiyatro ve Öğretici Metinler)
Cumhuriyet Dönemi (Diğer Sanatçılar)
Dünya Edebiyatı
Çağdaş Türk Edebiyatı
Eser Özetleri
2022 AYT Sınavı Tarih Konuları
Atatürk'ün Ölümü
II. Dünya Savaşı ve Türkiye
Soğuk Savaş Ve Yumuşama Dönemi
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya
Türklerde Devlet Teşkilatı
Türklerde Toplum Yapısı
Türklerde Hukuk
Türklerde Ekonomi
Türklerde Eğitim
Türklerde Sanat
Türklerde Spor
2022 AYT Sınavı Coğrafya Konuları
Beşeri Sistemler
Mekansal Bir Sentez: Türkiye
Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
Türkiye'nin Bölgeleri ve Bölgesel Kalkınma Projeleri
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Ülkeler Coğrafyası
Ekosistem ve Madde Döngüleri
Çevre ve İnsan
Doğal Afetler
2022 AYT Sınavı Din Konuları
Kuran ve Yorumu
Hz. Muhammed'in Hayatı
İslam Düşüncesinde Yorumlar
İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
Hazreti Muhammed
İslam Düşüncesinde Tasavvuf
Vahiy ve Akıl Kur'an Yorumları
2022 AYT Psikoloji Konuları
Psikoloji Bilimine Giriş
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme, Bellek ve Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri
2022 AYT Sosyoloji Konuları
Birey ve Toplum
Sosyolojiye Giriş
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme
Kültür
Toplumsal Kurumlar
2022 AYT Mantık Konuları
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık
2022 AYT konuları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından açıklanmıştır.