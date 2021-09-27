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Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar! Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar! Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Fahiş fiyat tartışmalarının gündemi meşgul ettiği şu günlerde sosyal medyaya düşen bir görüntü olay yarattı. Görüntülerde fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzenin çöpe atıldığı görüldü.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:48
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 14:01
Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar! Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medya, ne zaman çekildiği bilinmeyen bu görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde tonlarca sebzenin çöp döküm sahasına döküldüğü
görülüyor.
Olayı görüntüleyen bir vatandaş, duruma tepki göstererek "Bakın arkadaşlar. Şu anda bölgemizde bulunan çöp döküm
sahasındayız. Domates, patlıcan, salatalık ve kabaklar bu şekilde çöpe dökülüyor. Ülkemizin 83 milyon vatandaşı bizlerden
üretim, yiyecek beklerken ortadaki durum bu şekilde." dedi.
Aynı vatandaş, vatandaş, "Bunlar günah değil mi? Muhtaç olan insanlara ulaştırılması sağlansa daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerini
kullandı.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE KABİNENİN GÜNDEMİNDE
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak
kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.

En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş
fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.




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