Fiyatlar düşmesin diye tonlarca sebzeyi çöpe attılar! Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medya, ne zaman çekildiği bilinmeyen bu görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde tonlarca sebzenin çöp döküm sahasına döküldüğü

görülüyor.

Olayı görüntüleyen bir vatandaş, duruma tepki göstererek "Bakın arkadaşlar. Şu anda bölgemizde bulunan çöp döküm

sahasındayız. Domates, patlıcan, salatalık ve kabaklar bu şekilde çöpe dökülüyor. Ülkemizin 83 milyon vatandaşı bizlerden

üretim, yiyecek beklerken ortadaki durum bu şekilde." dedi.

Aynı vatandaş, vatandaş, "Bunlar günah değil mi? Muhtaç olan insanlara ulaştırılması sağlansa daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerini

kullandı.



FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE KABİNENİN GÜNDEMİNDE

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak

kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı.



En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş

fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.







