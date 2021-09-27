CHP'Lİ Belediyelerin Heykel Yarışı!

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.



Hergün bir belediye heykel açılışıyla kendiyle yarışır hale geldi.



Bugün de CHP'li belediyeler bu yarışta bir güne 2 heykel sığdırırken günün ilk heykel haberi ise CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden...



YOLLAR KAPATILDI, HEYKEL YERLEŞTİRİLDİ



Aydın Kuşadasın'da CHP'li belediye ilçede Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Sabahattin Ali Sokak'ta yürüttüğü yayalaştırma çalışmasını tamamladı.



Çalışmalar kapsamında sokak, ilk olarak motorlu araç trafiğine kapatıldı.



Yürüyüş yolları yapılarak, peyzaj çalışması gerçekleştirilen sokağa son olarak Sabahattin Ali'nin heykeli yerleştirildi.



AÇILIŞI TÖRENLE YAPILDI

Heykeltıraşlar Melahat Olçum Şahin ve Gülcan Erçin tarafından 3 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan heykelin açılışı için bir tören düzenlendi.





Törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Funda Şenol, Hasan Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Tozoğlu, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, CHP Kuşadası Güzelçamlı Mahalle Komisyonu Sözcüsü Ali Özer ve usta kalem Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali katıldı.



KARŞIYAKA'YA DA BEKİR COŞKUN HEYKELİ

Geçtiğimiz yıl kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun'un ölümünden sonra CHP'den, yazar için heykel kararı gelmişti.



Uzun uğraşlar sonucu çalışmalarını tamamlayan CHP'li Karşıyaka Belediyesi de ilçede Bekir Coşkun adındaki parka, yazarın heykelini koyarak açılış gerçekleştirdi.



Heykel açılışında; CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ayvalık Belediyesi eski Başkanı Rahmi Gencer, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler ve gazateci Uğur Dündar da yer aldı.





