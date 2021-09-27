Canlı yayında ilginç anlar! Korona testleri pozitif çıkınca apar topar terk ettiler

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir TV programının canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Programdaki iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sunucular canlı yayından çıkarak stüdyoyu apar topar terk etti. İşte o anlar...