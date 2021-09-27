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Canlı yayında ilginç anlar! Korona testleri pozitif çıkınca apar topar terk ettiler

Canlı yayında ilginç anlar! Korona testleri pozitif çıkınca apar topar terk ettiler

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir TV programının canlı yayınında ilginç anlar yaşandı. Programdaki iki kadın sunucunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Sunucular canlı yayından çıkarak stüdyoyu apar topar terk etti. İşte o anlar...

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:07
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:12
Canlı yayında ilginç anlar! Korona testleri pozitif çıkınca apar topar terk ettiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayında şaşkına çeviren görüntü! ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı 'The View' programda sıra dışı anlar yaşandı.

Programın iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.

SUNUCULARIN STÜDYODAN AYRILMASI İSTENDİ

Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.

PROGRAM, KONUK TARAFINDAN DEVAM ETTİRİLDİ

Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken program, konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.


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