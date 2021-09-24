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Karadeniz'de kar sürprizi: Uyandıklarında 15 santimetre karla karşılaştılar

Karadeniz'de kar sürprizi: Uyandıklarında 15 santimetre karla karşılaştılar

Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler kısa süre içerisinde beyaza büründü. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:27
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:32
Karadeniz'de kar sürprizi: Uyandıklarında 15 santimetre karla karşılaştılar

Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi.

Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı.



Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı.

Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.



Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yaylalar köyü, Trabzon ile Bayburt arasında yer alan Haldizen Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.



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