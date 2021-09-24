USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSMEK’in yeni sezonu ve vizyonunu anlatmak için düzenlediği toplantıda yeni dönemin duyurusunu gerçekleştirdi! Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda sanat ve meslek kurslarında hangi bölümlerin olacağı anlatıldı. İSMEK 2021 kayıtları hakkında bilgi verilmesi üzerine gözler İSMEK 2021 kayıtlarına çevrildi. Peki, İSMEK 2021 kaydı nasıl yapılır? İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? İşte İSMEK 2021 kayıtları hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 16:14
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 16:17
İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde 'İSMEK Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve meslek kursu İSMEK kayıtlarına çevrildi. 24 Eylül 2021 tarihinde başlayan başvuru tarihinde herhangi bir programa kayıt gerçekleştirmek isteyenler ise ‘İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSMEK kaydı nasıl yapılır? İSMEK kursunda hangi bölümler var? İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor?

İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor?


2021 İSMEK kurs kayıtları İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına göre 24 Eylül Cuma günü saat 10.00 itibariyle başladı.



İSMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR?


İSMEK'in sunduğu herhangi bir eğitim programına kayıt gerçekleştirmek için ilk olarak İSMEK'in resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. İSMEK'in resmi internet sitesine giriş gerçekleştirdikten sonra açılan sayfaya T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi eksiksiz olarak girmelisiniz. Yabancı ülke vatandaşları bu aşamada Foreign Student Login (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna girerek kayıt için istenilen bilgileri vermelidir. Sisteme giriş gerçekleştirdikten sonra dilediğiniz kursa ön başvuru gerçekleştirebilirsiniz. İSMEK kurs merkezi, kayıt işleminin tamamlanmasının ardından öğrencilere arama veya SMS yolu ile bilgilendirme gerçekleştirmektedir.


İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?


İSMEK kursları için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden kaydınızı gerçekleştirerek eğitimlere katılabilirsiniz.

İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?


İBB tarafından açılan İSMEK bu yıl; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda eğitim verecek. ‘İsmek alan ve bölümleri nelerdir?' sorusunu soran vatandaşlar için aşağıda 2021 yılı İsmek alan ve bölümlerine yer verilmiştir.

Mesleki Eğitimler;

– Bilişim Teknolojileri

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– Gastronomi ve Mutfak Sanatları

– Grafik ve Teknik Tasarım

– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

– Muhasebe ve Finans

– Robotik ve İnovasyon

– Turizm ve Otelcilik

– Yönetim ve Hizmet

– Ziraat

Kişisel Gelişim;

– Dil Eğitimleri

– Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

– Müzik

– Sahne ve Gösteri Sanatları

– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

– Örgü ve İşleme Sanatları

– Süsleme Sanatları

– Tekstil Tasarımı



İSMEK kurs kaydı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 24 Eylül 2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kurs kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

İsmek


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı