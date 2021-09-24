İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde 'İSMEK Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve meslek kursu İSMEK kayıtlarına çevrildi. 24 Eylül 2021 tarihinde başlayan başvuru tarihinde herhangi bir programa kayıt gerçekleştirmek isteyenler ise ‘İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İSMEK kaydı nasıl yapılır? İSMEK kursunda hangi bölümler var? İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor?





İSMEK 2021 kayıtları ne zaman başlıyor?



İSMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR?



İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?



İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?



2021 İSMEK kurs kayıtları İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına göre 24 Eylül Cuma günü saat 10.00 itibariyle başladı.İSMEK'in sunduğu herhangi bir eğitim programına kayıt gerçekleştirmek için ilk olarak İSMEK'in resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. İSMEK'in resmi internet sitesine giriş gerçekleştirdikten sonra açılan sayfaya T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerinizi eksiksiz olarak girmelisiniz. Yabancı ülke vatandaşları bu aşamada Foreign Student Login (Yabancı Kursiyer Girişi) butonuna girerek kayıt için istenilen bilgileri vermelidir. Sisteme giriş gerçekleştirdikten sonra dilediğiniz kursa ön başvuru gerçekleştirebilirsiniz. İSMEK kurs merkezi, kayıt işleminin tamamlanmasının ardından öğrencilere arama veya SMS yolu ile bilgilendirme gerçekleştirmektedir.İSMEK kursları için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden kaydınızı gerçekleştirerek eğitimlere katılabilirsiniz.İBB tarafından açılan İSMEK bu yıl; mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat olmak üzere 4 dalda, 22 alanda eğitim verecek.?' sorusunu soran vatandaşlar için aşağıda 2021 yılı İsmek alan ve bölümlerine yer verilmiştir.Mesleki Eğitimler;– Bilişim Teknolojileri– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi– Gastronomi ve Mutfak Sanatları– Grafik ve Teknik Tasarım– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi– Muhasebe ve Finans– Robotik ve İnovasyon– Turizm ve Otelcilik– Yönetim ve Hizmet– ZiraatKişisel Gelişim;– Dil Eğitimleri– Kişisel Gelişim ve EğitimGüzel Sanatlar– Müzik– Sahne ve Gösteri Sanatları– Sanat ve TasarımEl Sanatları ve Zanaat;– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı– Örgü ve İşleme Sanatları– Süsleme Sanatları– Tekstil Tasarımıgerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 24 Eylül 2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kurs kayıtlarını gerçekleştirebilirler.