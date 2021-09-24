Adana Demirspor Gaziantep Maçı Saat Kaçta? Adana Demirspor Gaziantep Maçı Hangi Kanalda? Adana Demirspor Gaziantep Maçı Canlı İzle

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun yedinci hafta maçlarından heyecanla beklenen maç Adana Demirspor ile Gaziantep maçı olacak. 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana Demirspor bu maçtan galibiyetle hedefliyor. Peki, Adana Demirspor Gaziantep FK maçı saat kaçta? Adana Demirspor Gaziantep maçı hangi kanalda? Adana Demirspor Gaziantep FK maçı canlı izle...









Adana Demirspor Gaziantep FK Maçı Saat Kaçta?



Adana Demirspor Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?



Süper Lig 7. Hafta Maçları Nelerdir?



Süper Lig'in altıncı hafta mücadelelerinden olan Adana Demirspor Gaziantep FK maçı Adana Demirspor’un evinde gerçekleşecek. 25 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan maçın duyurulmasının ardından gözler maç saatinde çevrildi. Adana Demirspor Gaziantep maçı saat kaçta sorusuna yanıt gecikmedi. Adana Demirspor taraftarlarının heyecanla beklediği Adana Demirspor Gaziantep maçı saat 19.00’da gerçekleşecek. Peki, Adana Demirspor Gaziantep maçı hangi kanalda yayınlanacak?Heyecanla beklenen Adana Demirspor Gaziantep karşılaşması 25 Eylül Cumartesi akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek. Adana Demirspor’un ev sahipliği yapacağı maç beIn Sports 1 ekranlarında naklen yayınlanacak.Süper Lig’de 7. Hafta Cumartesi günü ekranlara gelecek olan Sivasspor Karagümrük maçı ile devam edecek ve beraberinde farklı takımların karşılaşmaları seyirciye sunulacak. 25 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan 7. Hafta futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki,• 24.09.2011 ALTAY –BEŞİKTAŞ 20.00• 25.09.2021 SİVASSPOR- FATİH KARAGÜMRÜK 13.30• 25.09.2021 ANTALYASPOR- MALATYASPOR 16.00• 25.09.2021 ADANA DEMİRSPOR A.Ş- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş 19.00• 26.09.2021 GZT GİRESUNSPOR- YUKATEL KAYSERİSPOR 13.30• 26.09.2021 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK –ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş• 26.09.2021 GALATASARAY A.Ş- GÖZTEPE A.Ş. 19.00• 27.09.2021 KASIMPAŞA A.Ş – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR• 27.09.2021 TRABZONSPOR- AYTEMİZ ALANYASPORAdana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, AssombalongaGaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.Süper Lig’in 7. Haftasında hafta sonunun ikinci karşılaşması olacak olan Adana Demirspor Gaziantep maçı 25 Eylül Cumartesi saat 19.00’da beIn Sports1 ekranlarında naklen yayınlanacak.