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Türkiye'nin 23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bir kent daha mavi oldu

Türkiye'nin 23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bir kent daha mavi oldu

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Vefat ve vaka sayısında az da olsa bir düşüş olduğu görülürken, bir kent daha mavi oldu. İşte 23 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:35
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 20:37
Türkiye'nin 23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bir kent daha mavi oldu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 844 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin 726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400 bin 962 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl olarak sıralandı.

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım." ifadelerini kullandı.


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