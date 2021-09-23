USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,15 - 10,16
Ana Sayfa.
Dünya
Taliban'dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...

Taliban'dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, anayasa hazırlığı için harekete geçtiklerini duyurdu. Mücahid, Taliban’ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:08
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 22:09
Taliban'dan yeni hamle: Anayasa hazırlığı...

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını aktardı.

BİRKAÇ AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından kurulan geçici hükümetin yeni anayasa için çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid basına verdiği demeçte, Taliban'ın yeni bir anayasa hazırlamak için gelecek yıl komisyon kurmayı planladığını belirterek, "Yeni anayasa yapım süreci birkaç ay içinde başlayacak. Hükümetimizin ülkemizden bilim adamları, hukukçular ve uzmanlar tarafından oluşturulacak bir anayasaya sahip olması için çalışıyoruz" dedi.

Yeni bir anayasa hazırlama sürecinin ne zaman başlayacağına değinen Mücahid, "Büyük ihtimalle bu çalışma gelecek yıl başlayacak ve komisyon emirliğimiz tarafından atanacak" ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı