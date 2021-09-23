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MSB'den açıklama! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK'lı etkisiz

MSB'den açıklama! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.

Ekleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:00
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:07
MSB'den açıklama! Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK'lı etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı: Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.


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