İŞKUR işçi alımı ilanına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR memur işçi ilanına nasıl başvurulur

İŞKUR her gün binlerce kadro için iş ilanı yayınlıyor. İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren İŞKUR’un yayınladığı ilanlara başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise ‘İŞKUR işçi alımı ilanına başvuru nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizin detaylarında İŞKUR’un yayınladığı işçi ilanlarına nasıl başvuru yapabileceğinize ulaşabilirsiniz…





İŞKUR nedir?

İŞKUR İşçi Alımı İlanına Nasıl Başvuru Yapılır?



İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur?



İŞKUR internet sitesinden iş başvurusu nasıl yapılır?



İŞKUR HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?



Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Türkiye’de iş alanında istihdamın sağlanması, geliştirilmesi ve korunması içim oluşturulan kuruluşun ismidir. İşçi haklarının yok sayılmaması, işsizliğin önlenmesi, işsizlik sigortası hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi pek çok alanda faaliyet gerçekleştirmektedir.İŞKUR her gün binlerce kadro açığı için işçi ilanı veriyor. Kendinize uygun olan iş ilanını bulduktan sonra İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinde iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kamu ilanlarının yanı sıra pek çok özel sektör iş ilanına da İŞKUR üzerinden başvuru gerçekleştirebilmektedir. Kimi ilanlar aynı şehirde ikamet edilmesi şartını taşırken kimi ilanlar ise ulusal ve uluslar arası düzeyde olabilmektedir. Bu durumda koşulları uygun olan iş ilanını tercih etmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde iş başvurusu geçersiz sayılıyor.İŞKUR memur ve işçi ilanlarını kendi internet siteleri üzerinden yayınlıyor. Açılan ilanların ilan süresi olması sebebiyle verilen ilana bu süre içerisinde başvurmanız gerekiyor. İlk olarak İŞKUR iş başvuruları sitesine giderek kendinize uygun işi seçmelisiniz. Kendinize uygun olan iş ilanını seçtikten sonra istenen bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Ancak İŞKUR işçi memur ilanlarına başvurmanın iki yolu daha vardır.1- https://esube. iskur.gov.tr üzerinden2- Alo 170 üzerinden3- 3- İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek İŞKUR işçi memur iş ilanı başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.İşçi ve personel alımı için gerçekleştirilen ilanlar İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. E-DEVLET şifresi ve TC kimlik numarası olan tüm vatandaşlar sisteme girdikten sonra İŞKUR seçeneğine tıklayarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.• İŞKUR’un internet sitesinde sol üst kısımda yer alan menüye girerek internet şubesi seçeneğini seçin.• Üye değilseniz ücretsiz bir hesap oluşturun.• Hesabınızı oluşturmanızın ardından bir özgeçmiş hazırlamalısınız. Bu adım işverenin sizi değerlendirmesi adına oldukça önemlidir.• Sonrasında iş arama durumunu ‘aktif’ olarak değiştirin.• Cep telefonu ya da e-mail adresimize gelen onay kodunu girerek hesabınızı aktif hale getirin.• Tüm üyelik işlemlerini tamamladıktan ve CV oluşturduktan sonra İŞKUR’da yer alan ilanlara başvuru gerçekleştirebilirsiniz.İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinde birbirinden farklı hizmetler yer alıyor.• İş İlanları• Mesleki eğitim kursları• İş başı eğitim programları• Girişimcilik programları• Toplum yararına programlar• İşsizlik ödeneği• İş İlanı oluşturma• İşçi bulmasorusuna yanıt arıyorsanız bu adımları takip ederek iş başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.