Gençleri Bekleyen Büyük Tehlike! O İlaç İntihara Sürükledi!

Özellikle ergenlik çağındaki gençler için büyük bir sorun olarak görülen sivilceler için kullanılan ilaçlar, yarattığı tehlikelerle gündemden düşmüyor. Dünya genelinde en çok kullanılan, hormonal bozukluk, şiddetli depresyon gibi yan etkilere sahip sivilce kurutucu ilaçlardan biri, İngiltere'de büyük bir trajediye imza attı.



Olay, İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde gerçekleşti. Ülke basınında yer alan haberlere göre 15 yaşındaki Annabel Wright, bir süredir sivilce problemi ile boğuşuyordu. Doktorların tavsiyesiyle önce antibiyotik kullanımına başlayan Annabel, ilacın yetersiz gelmesi sonucu sivilce kurutucu ilaca başladı.



İLACA BAŞLAMASININ ARDINDAN DEPRESYONA GİRDİ



Doktorların yazdığı reçete sonucunda 14 yaşında başladığı yüksek dozdaki sivilce kurutucu ilaç, Annabel üzerinde kısa süre içinde olumsuz etkiler göstermeye başladı.



İlaca başlamadan önce, ailesi ve yakın çevresinde neşeli kişiliğiyle tanınan Annabel, bir süre sonra içine kapandı.



Oldukça sosyal bir çocuk olan ve arkadaşları tarafından çok sevilen 14 yaşındaki kız, ilaca başlamasını takip eden aylarda depresyona girdi.



Kızlarının durumundan endişe eden aile, onunla birçok kez konuşsa da bir sonuç alamadı.



Aileyi felakete sürükleyen korkunç olay ise, tam 9 ay sonra gerçekleşti. Okul dönüşü eve gelen 15 yaşındaki Annabel, annesi, babası, kardeşi ve büyükannesiyle birlikte yemek yedi. Kızlarının keyifsiz olduğunu gören aile, Annabel'i neşelendirmeye çalışsa da başarılı olamadı.



Yemeğin ardından odasına çıkan Annabel'den bir süre sonra ses gelmemesinden endişelenen aile, yukarı çıktıklarında ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. 15 yaşındaki Annabel, kendisini tavana asarak intihar etmişti.



GENÇLERİ UYARDILAR



Kızlarının intiharı karşısında darmadağın olan aile, ilaç şirketine dava açtı. Dava sonucu yapılan incelemelerde sivilce ilacının şiddetli depresyona yol açtığını öğrenen aile, özellikle intihar eğilimi ile ilgili doktorlar tarafından hiçbir uyarı yapılmadığını belirtti.



İlacın yasaklanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen aile, gençlerin sivilce kurutucu ilaç kullanmaması konusunda anne-babalara çağrıda bulundu.



