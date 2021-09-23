25 Yıllık Kurumu Yenişmiş Gibi Tanıttı! Üstelik Logosu Çalıntı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'ndaki Haliç Kongre Merkezi'nde, 1996 yılında kurulan İSMEK'in 'Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı'nı yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu 'Enstitü İstanbul İSMEK' adıyla yeniden tanıtımını yaptığı 25 yıllık kurumunun adında yapılan revizyon sonrasında ambleminin çalıntı olduğu ortaya çıktı.



İSMEK'in, gerçek bir enstitüye dönüşmesinin, kendini yenileyip güncellemesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi: "Dijital değişim ve dönüşümün hayatımızı yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu da pek çok alanda olduğu gibi, eğitim ve iş hayatında da değişim ihtiyacı doğuruyor. Yaşamakta olduğumuz Kovid-19 salgını da dijitalleşmeyi hızlandırıp yaygınlaştırırken, hayat düzenimizde ve mesleklerin niteliklerinde önemli değişimlere yol açtı. Yeni meslekler ortaya çıktı. Mevcut meslekler değişim geçirmeye başladı. Bazı meslek kollarında, salgın öncesinden çok daha yoğun bir iş gücü ihtiyacı ortaya çıktı. Elbette İBB olarak bütün bu değişim ve dönüşümlere kayıtsız kalamazdık."



40 ALANDAN 22 ALANA DÜŞTÜ

Önceki dönem 40 alanda 752 branşta, 242 merkezde, 3 bin 109 eğitimciyle 3 milyon 250 bin mezun veren İSMEK'i 4 temel kategoride yapılandırıldığını aktaran İmamoğlu kategorileri ise 'Mesleki Eğitimler', 'Kişisel Gelişim', 'Güzel Sanatlar' ile 'El Sanatları ve Zanaat' olarak sıraladı. İSMEK'lerde ise 22 alanda eğitim programını bu yıl içinde gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. İBB Başkanı İmamoğlu tarafından 25 yıl sonra yeniden tanıtımı yapılan İSMEK'in yeni ambleminin ise Yeditepe Yayınevi adlı kuruluşa ait olduğu görüldü.



2 BİN 500 ÖĞRETMEN İŞTEN ATILDI

Yeni yönetim göreve geldikten sonra İBB'de peş peşe işçi çıkarmalarına başladı. İşçi kıyımında 15 bin emekçi işinden edilirken İSMEK'te görevli 2 bin 500 öğretmen de sözleşmeleri yenilenmediği için bir anda işsiz kaldı.



60 KURS BİNASINA KİLİT VURULDU

İSMEK'te çalışan personelin büyük çoğunluğu fiili olarak işten çıkarıldı. İstanbul'da kadın-erkek yüzbinlerce insana iş kapısını aralayan İSMEK'te operasyon bununla bitmedi. İBB, bu hafta içerisinde 60'a yakın İSMEK kursunu kapatma kararı aldı. Gerekçe olarak da "binaların depreme dayanıklı olmaması" ve "yangın yönetmeliğine uygun olmaması" gösterildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise kursların kapatılmayacağını, 20 İSMEK binasının yeni yerlerine taşınacağını iddia etti. Ancak ortada belirlenen bir adres olmaması dikkat çekti.



