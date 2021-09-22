Suriye'den Gelen Sır Mektup! Apo Fetö Tamam Sırada Katil Esed Var!

KÜRT SORUNUNA CESUR ÇÖZÜMMÜŞ!

Kılıçdaroğlu'nun, Esed'in çağrısına henüz bir cevap vermediğini belirten Yarkadaş, 'Eğer CHP önümüzdeki günlerde Kürt sorunun çözümündeki bu cesur tutumunu, Suriye'ye de giderek ve Beşer Esad ile de görüşerek taçlandırırsa CHP iki konuda inandırıcılığını arttırır. Bir; Kürt sorununu ben, HDP ile de konuşarak çözeceğim. İki; Suriyelileri kendi rızaları ile Suriye devletinin onayı ile memleketlerine göndereceğim. Bu konuda da CHP tabanının Kılıçdaroğlu'na tam destek vermesi gerekir.

Yapılan araştırmalarda sığınmacıların yüzde 25'inin dönmeye meyilli olduğunu gösteriyor. Bu da bir milyon insan demektir' dedi.



KILIÇDAROĞLU NE YANIT VERECEK



Şimdi gözler PKK ve FETÖ ye verdiği sözlerle tepkilerin odağında olup son olarak da katil Esed ile yakınlaşan Kılıçdaroğlu nun iddialara yönelik yapacağı açıklamada.

Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Elinde masumların kanı olan Esad neden CHP'ye davet gönderdi? Katil Esad neye çözüm olacak? CHP lideri sivillerin zulmünden kaçtığı Esad ile ne görüşecek? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

Prof. Dr. Zakir Avşar'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu günlerde çok değişik açıklamalar yapıyor. Partinin danışmaları ya da milletvekilleri farklı farklı açıklamalar yapıyor. Tüm bu açıklamalara baktığınız zaman önemli bir kısmının Türkiye'nin dış politikası ile çeliştiğini göreceksiniz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhatap almaya çalıştığı kişi yani Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin ne kadarına hakim. Suriye'de iç savaş neden kaynaklanmış buna çok doğru bakmak lazım. Sorunun kaynağına gitmeden sorunun çözümünü kaynakta aramak bir şey ifade etmez. Burada kaç tane devletin etkin olduğunu iyi anlamak lazım. Beşar Esad ile konuşmak sorunları çözecek diye bir durum ortada

yok. Reel politikada böyle bir durum söz konusu değildir. Beşar Esad Suriye'de hakim değil ve onun üzerinde de hakim güçler var. Soruların tamamının kaynağı Beşar Esad. Suriye'de Esad dışında farklı ülkelerin hakimiyet alanı oluşmuş durumda. Bunlar içerisinde Rusya, İran, Fransa ve ABD var. Herhangi bir anlaşmayı Esad ile yapmanız mümkün değil. Orada elinizi güçlü tutmanız gerekir ki çözüm üretebileseniz. Eğer Kılıçdaryoğlu'nun dediği gibi bir yol olsa Türkiye'nin burada elde ettiği güç ve çözüm odaklı adımlar da kaybedilir. Bu yükü Türkiye'nin üstlenmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil. Türkiye'de Suriye'de tehditleri kökünde yok etmek için mücadele ederken Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ın uzantısı olan YPG'yi

meşru bir güç ilan etmişti. İşte tüm bunlara bakıp değerlendirdiğimizde CHP'nin politikalarında büyük yanlışlıklar olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'nin kazanımlarına ters hamleler yapıyorlar.'

