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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün ağırlıklı gündemi okullardaki tedbirler olmak üzere önemli konuları görüşmek için toplanıyor. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi değerlendirilecek. Eğitim camiası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu'ndan gelecek haberleri bekliyor. İşte detaylar...

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:39
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:40
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama, vaka ve vefat sayıları ile son duruma dair değerlendirmeler olacak. Ayrıca öne çıkan başlıklar arasında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürütülen okullarda yüz yüze eğitim süreci de yer alıyor. İşte Bilim Kurulu toplantısına dair son dakika haberinin detayları:

BİLİM KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'İN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK

Bugün toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koronavirüs vakası görülen sınıflardaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.
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SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK

Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Bilim Kurulu toplantısının online yapılması beklenirken özellikle eğitim camiasında gözler görüşme sonrasında yapılacak açıklama ve gelecek haberlere çevrildi.

Koronavirüs


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