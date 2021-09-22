Her gün tekerlek çiğniyor! Sebebine inanamayacaksınız!

Zararlı alışkanlık denildiğinde pek çok kişinin aklına daha bilinen durumlar gelir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde yaşayan Allison'un zararlı alışkanlığı bir hayli farklı. Kendisi çocukluğundan beri lastik yiyor. Bu bağımlılığı ise çocukken oyuncaklarını çiğnemesi ve tadını sevmesi ile başladı. Sakız ve lastik çiğneme aşamasıyla devam eden bağımlılığı şu anda araba lastiğine kadar ulaştı. Lastiğin ağzında şok etkisini yarattığını ve çiğneme hissinden hoşlandığını dile getiren Allison, bağımlılığı için bir tür çene egzersizi ifadelerini kullanıyor.



LASTİĞE SAKIZ MUAMELESİ YAPIYOR



Araba lastiğinden koparttığı parçaları her gün yediğini söyleyen Allison, kimyasal tadı geçtikten sonra ise bu parçaları yutuyor. Günde yaklaşık olarak bir metre lastik tüketen Allison, bağımlılığın ilk gününden bu yana ise 50 araba lastiği yediğini tahmin ediyor. Paket lastiği ve zıplayan top yemeyi de sevdiğini belirten Allison'un eşi ise lastik fabrikasında çalışıyor. Allison'un kollarında ve bacaklarında soyulmalar olduğunu dile getiren eşi ise durumdan bir hayli endişeli.







CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR



Lastiğin çevreye verdiği zararlar herkesin bildiği bir gerçek. Lastiğin içinde zehirli, kimyasalı zararlı ve kanserojen içeren maddeler bulunuyor. Lastiğin yenilip sindirilmesi durumunda nörolojik hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve bunu yapan kişiler aslında kanserle burun buruna geliyor.





