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CHP'li İBB Yüzünden Vatandaşın Çilesi Bitmiyor! "Bu Rezillikten Bıktık"

CHP'li İBB Yüzünden Vatandaşın Çilesi Bitmiyor! "Bu Rezillikten Bıktık"

İstanbul'da vatandaşın yol çilesi devam ediyor. Evine okuluna yetişemeyen vatandaş CHP'li İBB'ye isyan etti.

Ekleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:32
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:50
CHP'li İBB Yüzünden Vatandaşın Çilesi Bitmiyor!

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün katlanıyor. Kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözleniyor. İşlerine giden vatandaşlar ve öğrenciler, servis, toplu taşıma, özel araçlarla trafikte yoğunluk oluşturdu. Metrodaki yoğunluğa tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada belediyeye 'Bu rezillikten bıktık. İki tren yolcusunu bir trende taşımaya devam edecekseniz metronun vagon sayısını artırmanızı rica ederiz.' sözleriyle yüklendi.




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İbb


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