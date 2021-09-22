A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Eylül 2021 yayınlandı! Bugün A101 indirimli ürünlerde neler var?

Yeni bir haftanın daha A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Harca Harca Bitmez sloganı ile ürünler listesini takipçileriyle paylaşan A101’de bu hafta teknoloji ürünleri yer alıyor. Perşembe gününden itibaren başlayacak olan indirim rüzgarında bu hafta televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesinde olan indirim dikkat çekiyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 23 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu