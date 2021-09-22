2 bin yıldır gizemini koruyordu! Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları tespit edildi

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak, Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü'nün tomografisi çektirilmiş ve Kral II. Mithritades'in annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırdığı ve Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan anıt mezarlar elektromanyetik dalgalar sayesinde tespit edildi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, 'Kommagene Kralı II. Mithritades (M.Ö 36-21 ) tarafından annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan ve bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi Karakuş Tümülüsü 2 bin yıldır gizemini korumaktadır. Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için Valilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tarihi tümülüste çalışmalara başladık.







Yapılan çalışmalar sonucunda Karakuş Tümülüsü'ndeki Kültürel Varlıkların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla Jeofizik yöntemlerden biri olan Jeoradar (Yer Radarı-GPR) yöntemi kullanılarak yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda iki boyutlu (2D) Jeoradar yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda Jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem aşamalarından sonra iki boyutlu (2D) yer altı görüntüleri elde edilmiştir.







Kommagene Krallığının Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü'nde Jeoradar ve Jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan Karakuş Tümülüsü'nde arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tarihi tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir.' dedi.





