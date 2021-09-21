Başkan Erdoğan’a New York’ta sevgi gösterisi: “Türkiye seninle gurur duyuyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul toplantısı için geldiği ABD'nin New York kentindeki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, konakladığı otele geldiği sırada Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.



Otel önünde 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları ile karşılaşan Başkan Erdoğan, kendini karşılayan çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı.







Çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Erdoğan, Türk vatandaşlarını selamlayarak otele geçti.







