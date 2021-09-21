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AK Parti yaptı, CHP çukur kazdı! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel isyan etti

AK Parti yaptı, CHP çukur kazdı! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel isyan etti

Tekirdağ’ın AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP’li Büyükşehir Belediyesi'ne isyan etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kendilerinin yeni asfaltladığı yolların TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından kazılarak çukur halinde bırakılmasına isyan etti.

Ekleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 19:41
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 19:42
AK Parti yaptı, CHP çukur kazdı! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel isyan etti

AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi Cüneyt Yüksel, CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve İştiraki olan TESKİ'nin kendilerine art niyetli davrandıklarını düşündüğünün altını çizerken, "Bu yolları gören vatandaşlar ilk olarak benim kulağımı çınlatıyor. Bunun sorumlusu biz değil TESKİ'dir" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı TESKİ ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında yaşanan anlaşmazlık, Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in tepkisine neden oldu. Süleymanpaşa Belediyesinin yeni asfaltladığı yolların TESKİ tarafından kazılarak çukur şeklinde bırakılması nedeniyle tepki gösteren Başkan Yüksel, bu çukurların Süleymanpaşa Belediyesi ile ilgili olmadığını belirtti.

"GEREKLİ ONARIMI YAPMADILAR"

Yüksel, yaptığı açıklamada, Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün ilçedeki çalışmalarının ardından yollarda gerekli onarımı yapmadığını öne sürdü. Yüksel, "TESKİ bir patlak kazısı yapmış, bu şekilde bırakıp gitmiş. Şimdi buraya arabası düşen herkes ilk önce benim kulağımı çınlatıyor. Vallahi de billahi de bunlar benim işim değil. Eğer ki, bu şehirde bir çukura düşüyorsanız, bilin ki TESKİ yüzünden düşüyorsunuzdur." dedi.

"NE HİKMETSE TAM YOLUN ORTASINDA OLUYOR"

TESKİ yöneticilerine seslenen Yüksel, "Ne hikmetse bu patlaklar tam da yolun ortasında oluyor. Yani sizin tam çukurun içerisinde düşeceğiniz yerde oluyor. Zorunuza gitmesin, gerçekten ihanet ediyorsunuz. Her geçen buraya giriyor. Ya iki kürek malzeme atmak zor mu geliyor?" ifadelerini kullandı. Yüksel, Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması sonrası tepkisini daha önce de çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak göstermişti.


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