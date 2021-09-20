Türkiye'nin 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 688 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.



Yenilenen tabloya göre, ikinci doz aşı yapılma oranı yüzde 68.13 oldu.



Birinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 85.10'a yükseldi.



Bir, iki ve üçüncü doz toplamı ise 105 milyon 611 bin 261'e ulaştı.



Birinci doz olanların sayısı 52 milyon 824 bin 748, ikinci doz uygulananların sayısı 42 milyon 286 bin 431 ve üçüncü doz uygulananların sayısı ise 9 milyon 874 bin 693 oldu.



AŞILAMA ORANLARININ YÜKSEK VE DÜŞÜK OLDUĞU İLLER



Vaka tablosuna göre, en çok aşılama oranına sahip iller; Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken, en az aşılama oranına sahip iller ise; Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.



GÜNLÜK VAKA TABLOSU DEĞİŞTİ



Sağlık Bakanı Bakan Koca paylaşımında, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi.