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Saç Dökülmesi Tedavisi Nasıldır? Saç Dökülmesi Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Saç Dökülmesi Tedavisi Nasıldır? Saç Dökülmesi Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Saç dökülmesi tedavisi, bir diğer adı PRP, son yıllarda oldukça yaygınlaşan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Kadın erkek fark etmeksizin herkeste görülen saç dökülmesi problemini ortadan kaldırmak adına uygulanan bu tedavi yöntemi, bireylerin saç foliküllerini kısa süre içerisinde aktif hale getirerek saç dökülmesini durduruyor ve yeni saçların çıkmasını sağlıyor. Peki, yaygın bir şekilde kullanılan saç dökülmesi tedavisi nasıldır? Saç dökülmesi tedavisi kimlere uygulanabilir? İşte saç dökülmesi tedavisi bir diğer adı ile PRP hakkında merak edilenler…

Ekleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:55
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 12:58
Saç Dökülmesi Tedavisi Nasıldır? Saç Dökülmesi Tedavisi Kimlere Uygulanır?

PRP (Platelet Rich Plasma), bireylerin vücudundan alınan kanın çeşitli işlemlerden geçirilmesinin ardından yeniden vücuda enjekte edilmesine verilen isimdir. Elde edilen plazmanın büyüme faktörü içermesi sebebiyle saç dökülmesini engellemesi bu tedavi yönteminin aktif olarak kullanılması adına oldukça önemlidir. Peki, her yaş grubundan ve her cinsiyetten insana uygulanabilen saç dökülmesi tedavisi nasıldır?

Saç Dökülmesi Tedavisi Nasıldır?


Saç dökülmesi tedavisinin uygulanması için ilk olarak dökülme tipinin ve şiddetinin belirlenmesi gerekmektedir. Alanında uzman doktorlar tarafından dökülme tipinin ve şiddetinin belirlenmesinin ardından altta yatan sebep araştırılır. Tüm teşhis aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hastaya özgü tedavi yöntemi seçilir. Ülkemizde son yıllarda saç dökülmesi şikayeti ile gelen hastalara uygulanan PRP tedavisi, dökülme problemi için en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden birisidir.

PRP tedavisi ile bireylerin kendi kanı kullanılarak tedavi gerçekleştirilir. İnsan vücudunda bulunan bazı hastalıkların iyileştirilmesi, cildin gençleştirilmesi ve saç dökülmesi gibi problemlerin ortadan kaldırılması adına oldukça önemli plan PRP, çevresel ve genetik faktörler sebebiyle yavaşlayan hücrelerin yenilenmesini sağlar. Böylece saç dökülmesi en aza indirgenir ve zaman içerisinde tamamen ortadan kalkar.



PRP Kimlere Uygulanır?


PRP, bir diğer adı ile Platelet Rich Plasma, bireylerin vücudundan alınan kanın özel bir işlem ile plazmasından ayrıştırılarak, vücuda enjekte edilmesine verilen isimdir. Platelet adı verilen ve hücre dokusu bakımından zengin olan plazma, içerisinde bulunan büyüme faktörü sebebiyle yaraların iyileşmesi, saç çıkması, ağrı tedavisi, ortopedik hastalıkların iyileştirilmesi gibi pek çok tedavi yönteminde aktif olarak kullanılabilir. Özellikle saç dökülmesi tedavisi için kullanılan PRP; hamileler, kanser geçmişi olanlar ve emzirenler haricinde reşit olan herkese uygulanabilmektedir. Peki, Saç dökülmesi tedavisi nasıl yapılır?

Saç Dökülmesi Tedavisi Nasıl Yapılır?


Günlük olarak her bireyde 100-150 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Ancak kadın erkek fark etmeksizin insanı rahatsız edecek boyutta saç dökülmesi yaşanması durumunda uygun tedavi yöntemleri araştırılmalıdır. Alanında uzman doktorlar bu aşamada PRP tedavisini öneriyor. Kişinin kendi kanının özel işlemlerle plazmasından ayrıştırılarak yeniden enjekte edilmesi ile uygulanan bu tedavi yöntemi kısa süre içerisinde saç dökülmesi problemini ortadan kaldırıyor.

Saç dökülmesi problem için uygulanan PRP tedavisi sırasında hastanın kendi kanı alınarak, bir aletten geçirilir. Bu alette trombosit adı verilen, saç köklerini besleyecek ve gelişimini sağlayacak olan kısım ayrıştırılır. Ayrıştırılan kısım yeniden bireye enjekte edilerek saç dökülmesi probleminin ortadan kaldırılması hedeflenir. Bunun yanı sıra saç mezoterapisinin de uygulanmasıyla birlikte genetik dökülme problemi yaşayan kişilere tedavi yapılır. Saç dökülmesini engellemek için yapılan bu uygulamada önce hastadan 10 cc kan alınır ve santrifüj edilerek beyaz ve kırmızı kan olarak iki ayrı gruba ayrıştırılır. Kırmızı kanda bulunan akyuvar, trombosit, pıhtılaşma faktörü büyümeyi sağlayacağı için bu tedavi yönteminde aktif olarak kullanılır. Alınan kan ayrıştırıldıktan sonra saçta seyrelme olan bölgeye 30 dakika süren bir işlemle enjekte edilir.

PRP uygulamasının nedenleri nelerdir?


• Deriye esneklik ve parlaklık kazandırmak için PRP uygulaması yapılabilir.

• Saç dökülmesini durdurmak ve saçları güçlendirmek için PRP’den yararlanılabilir.

• PRP uygulaması ile cilt kırışıklıkları ve çöküntü ortadan kaldırılır.

• Yara ve çatlak izleri PRP uygulaması ile tedavi edilebilir.

• Lazer işlemi sonrasında derinin hızlı bir şekilde toparlanması sağlanır.

• Ağrılar için PRP yöntemi kullanılır.



PRP ile saç dökülmesi tedavisi ne kadar sürer?


PRP ile saç dökülmesi tedavisi ortalama olarak 3-4 ay sürmektedir. 15 günde bir kez uygulanan seanslar yarım saat sürer. Tüm seansların tamamlanmasının ardından her yıl bir kez uygulama yapılması aktifliğin korunması adına oldukça önemlidir.

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