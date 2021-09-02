Trabzon’da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu

Trabzon'un Yomra ilçesi akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Gürsel mahallesinde bazı evler su baskınlarına maruz kaldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren Karadeniz için kuvvetli yağışların olacağını ve olası afetlere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.



SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİLDİ

Mahalle sakinleri ve Yomra Belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale ederken, belediye ekipleri yağmur sularının getirdiği taş ve çamur yığınları iş makineleri ile temizledi.



Ekipler, çamur ve taş yığınlarını temizlemek için yoğun çaba harcarken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık mahalleye gelerek ekiplerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.



ÇOK SAYIDA KÖY YOLUNDA KÜÇÜK ÇAPLI HEYELANLAR YAŞANDI

Şiddetli yağış nedeniyle Arsin ve Yomra ilçesindeki çok sayıda köy yolunda küçük çaplı heyelanlar yaşandı, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.



